Житель ОАЭ купил регистрационный номер на авто за 3 млн долларов

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На номере размещена единственная цифра — 2. При этом 23-летний предприниматель видит в этом особый знак. Ведь именно второго декабря в ОАЭ отмечают Национальный день.

Всего на торгах реализовали номерных знаков на 15 млн долларов. Номер 1111 получил от отца в подарок 12-летний подросток (надеемся, что отец будет столь же щедр и последователен в приобретении транспортного средства). «Четыре единицы» обошлись в 400 тыс. долларов.