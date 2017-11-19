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07:00 (мск), источник: БЕЛТА

Житель ОАЭ купил регистрационный номер на авто за 3 млн долларов

Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки приобрел на аукционе регистрационный номер для автомобиля за 3 млн долларов (10 млн дирхамов).

Источник: БЕЛТА

На номере размещена единственная цифра — 2. При этом 23-летний предприниматель видит в этом особый знак. Ведь именно второго декабря в ОАЭ отмечают Национальный день.

Всего на торгах реализовали номерных знаков на 15 млн долларов. Номер 1111 получил от отца в подарок 12-летний подросток (надеемся, что отец будет столь же щедр и последователен в приобретении транспортного средства). «Четыре единицы» обошлись в 400 тыс. долларов.

Необычную акцию провела в честь своего 60-летия полиция Абу-Даби. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

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