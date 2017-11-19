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06:21 (мск), источник: РИА Новости

Итальянский астронавт снял с МКС падение метеора

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Запись опубликована в его Твитере.

«На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — сообщил Несполи.

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Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора. Портал space.com отмечает, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды. Специалисты не исключают, что объект может быть фрагментом спутника.

Ранее в Мурманске сняли на видео вспышку в ночном небе, которая, предположительно, являлась метеором. В небе над Финляндией также наблюдалось похожее явление.

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12 ноября© Ньюстюб
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