Итальянский астронавт снял с МКС падение метеора

«На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — сообщил Несполи.

Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора. Портал space.com отмечает, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды. Специалисты не исключают, что объект может быть фрагментом спутника.