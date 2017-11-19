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10:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Самую красивую сотрудницу полиции определили в Хабаровском крае

В краевой столице завершилось голосование конкурса «Мисс полиция Хабаровского края — 2017».

Хабаровск, 19 ноября, AmurMedia.

На сайте «Комсомольская правда в Хабаровске» завершилось голосование за самую красивую сотрудницу полиции. Всего в конкурсе участвовали 25 самых очаровательных девушек в полицейских погонах, представляющих три правоохранительных ведомства Хабаровского края и Дальнего Востока: УМВД России по Хабаровскому краю, ДВЮИ и УТ МВД Росси по ДФО. Общее количество голосов, отданных за конкурсанток, превысило 129 тысяч, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Набрав 43 668 голосов посетителей сайта, титул самой красивой девушки-полицейского завоевала эксперт отдела криминалистических экспертиз и учетов Экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по Хабаровскому краю капитан полиции Ксения Овчаренко.

На вопрос «Какая профессия важная?» Ксения отвечает так: «Если спросить, какая мужественная, трудная и напряженная, пожалуй, в первую очередь, назовут тяжелые мужские специальности, вспомнят о пожарных, спасателях и военных. Самыми знающими, к примеру, назовут ученых. Но, по моему мнению, существуют люди, работа которых объединяет все названные характеристики. Дело их жизни — самое необходимое, самое трудное, самое ответственное, требующее постоянного совершенствования. Это люди, перед которыми стоят важные задачи — обеспечить безопасность граждан от преступных посягательств и защищать их; бороться с организованной преступностью и любыми видами коррупции. И люди эти — полицейские. Смело могу сказать, что я горжусь службой в полиции. Служба закалила мой характер, расширила кругозор, научила терпению. Когда в 2014 году случился мой перевод в ЭКО ОМВД России по Хабаровскому району, я ощутила всю мощь профессии, ее колорит. Работа в суточном режиме, осмотры мест происшествий, командировки оставили неизгладимое впечатление».

Второе место заняла следователь следственного отдела ОМВД России по Николаевскому району лейтенант юстиции Светлана Костюк, набравшая 40097 голосов пользователей. В своем интервью Светлана отмечает: «Служба в полиции для меня — это, в первую очередь, сохранение спокойствия мирных граждан, близких и родных мне людей. Моя сбывшаяся мечта — это моя семья. Родилась в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Небольшой город, богатейший природой и своей историей. Свое свободное время я провожу с семьей. Любимое занятие — зимняя рыбалка. Это время, когда попадаешь в отдаленные от людских глаз красивейшие места края, остаешься наедине с собой».

Почетное третье место и голоса 24300 человек у Исаевой Яны, инспектора отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Остальные места между конкурсантками распределились следующим образом:

Заместитель начальника отдела — начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по г. Хабаровску Виктория Ващенко — 23958.

Следователь следственного отдела ОМВД России по Ванинскому району Хабаровского края Мария Земцова — 2358.

Заместитель начальника следственного отдела следственной части следственного управления УМВД России по г. Хабаровску Ольга Садовская — 1716.

Доцент кафедры психологии и педагогики Дальневосточного юридического института МВД России Наталья Браженская — 1575.

Специалист отделения по работе с личным составом ОМВД России по Амурскому району Надежда Федянина — 1400.

Старший следователь следственного отдела отдела полиции № 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре Ирина Кириллова — 1372.

Следователь следственного отделения ОМВД России по Советско-Гаванскому району Маргарита Симаченкова — 1232.

Начальник отдела дознания УМВД России по городу Хабаровску Наталья Зиновьева — 1187.

Следователь следственного отделения ОМВД России по Советско-Гаванскому району Мария Винокурова — 947.

Заместитель начальника отдела — начальник отделения психологического обеспечения ОМПО УРЛС УМВД России по Хабаровскому краю Валентина Кузнецова — 932.

Помощник участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Верхнебуреинскому району Ирина Магденко — 906.

Эксперт экспертно-криминалистического отдела ОМВД России по Хабаровскому району Татьяна Ермакова — 842.

Главный эксперт отделения лингвистических экспертиз отдела фоноскопических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Мария Агаркова — 809.

Старший инспектор группы информационного обеспечения ОМВД России по Амурскому району Екатерина Попова — 688.

Старший дознаватель отдела дознания ОМВД России по Комсомольскому району Оксана Чернышова — 635.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по району имени Лазо Илона Вагнер — 612.

Дознаватель отдела дознания ОМВД России по Солнечному району Юлия Лихачева — 570.

Курсант 4 курса факультета юриспруденции Дальневосточного юридического института МВД России Людмила Блинникова — 524.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району Татьяна Агаркова — 508.

Полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Нанайскому району Елена Петренко — 429.

Следователь следственного отдела ОМВД России по району имени Лазо Екатерина Филиппова — 401.

Старший специалист направления по работе с личным составом ОМВД России по району имени Полины Осипенко Варвара Заравняева — 312.

Но количество голосов — это всего лишь цифры на мониторе. Каждая участница — уникальна и прекрасна, прежде всего, тем, что гармонично сочетает в себе красоту, ум, талант, честь, мужество и отвагу.

Оставаясь красивыми женщинами, заботливыми женами и матерями, они смело встают на борьбу с преступностью наравне с сильными коллегами-мужчинами и не пасуют перед трудностями службы, не забывая хранить уют и тепло домашнего очага.

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