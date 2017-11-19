В ближайшие три дня погода в Башкирии существенно не изменится
УФА, 18 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие три дня погода в Башкирии существенно не изменится, прогнозируют синоптики.
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УФА, 18 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие три дня погода в Башкирии существенно не изменится, прогнозируют синоптики.
Сегодня, 19 ноября, по данным Башгидрометцентра, местами по республике пройдет небольшой мокрый снег, ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер