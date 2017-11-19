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12:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В ближайшие три дня погода в Башкирии существенно не изменится

УФА, 18 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие три дня погода в Башкирии существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

Сегодня, 19 ноября, по данным Башгидрометцентра, местами по республике пройдет небольшой мокрый снег, ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -3, +2 градуса, ночью -1, -6, при прояснениях до -12.

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