В воскресенье в Казахстане ожидаются метель и усиление ветра

По информации Казгидромет, с на большей части Казахстана в воскресенье, 19 ноября пройдут осадки, только на юге, северо-западе сохранится погода без осадков.
Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветер 15−20, в районе Жаланашколя порывы 23−28 м/с, ночью местами туман.
В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер 15−20, в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях порывы 23 м/с..
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15−20 м/с.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами туман.