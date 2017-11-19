Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
07:11 (мск), источник: 365info.kz

В воскресенье в Казахстане ожидаются метель и усиление ветра

Только на юге, северо-западе сохранится погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 59% 747 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: 365info.kz

По информации Казгидромет, с на большей части Казахстана в воскресенье, 19 ноября пройдут осадки, только на юге, северо-западе сохранится погода без осадков.

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветер 15−20, в районе Жаланашколя порывы 23−28 м/с, ночью местами туман.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер 15−20, в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях порывы 23 м/с..

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, днем ветер 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15−20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами туман.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сын отправил Розу Рымбаеву в клинику
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил правила отказа в валютных операциях
СМИ: Вашингтон даст Украине $47 млн на летальное оружие
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Ракетные части РФ перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь