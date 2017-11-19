Пострадавшая в ДТП с Infiniti в Астане девушка пришла в сознание

«Асель пришла в сознание, Құдайға шүкір! Но находится ещё в состоянии травматического шока. Предстоят множественные операции. Родители Асель благодарят всех, кто морально поддерживает семью в это тяжёлое для них время. Их позиция однозначна: им ничего не нужно, кроме справедливого правосудия. Я их в этом поддерживаю. И думаю, что вся положительная энергия — наши молитвы и добрые пожелания скорейшего выздоровления Асели возымеют своё действие! Ещё раз большое спасибо всем неравнодушным!» — написала Асем Алтынбекова.

Напомним, ДТП произошло у ТРЦ «Керуен» на левобережье Астаны 12 ноября 2017 года. О случившемся очевидцы сообщили в социальной сети, приложив фото с места происшествия. В результате аварии с различными травмами и ушибами в больницу были доставлены и госпитализированы 24-летняя девушка (пешеход) и 38-летний водитель Infiniti.



Пострадавшей Асель Рымхановой диагностировали множественные переломы, сотрясение мозга, после врачи провели девушке операцию по удалению селезенки.



15 ноября виновник аварии, водитель Infiniti Болат Молдагалиев попросил прощения у Асель.



«Я не оправдываю себя. Прошу прощения у Асель и ее близких. Молю Аллаха, чтобы он помог Асель. Готов понести всю ответственность за случившееся. Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы поправить здоровье Асель. Единственное о чем прошу: не нужно скоропалительных выводов. Я — не злодей, не подонок. Я -такой же как вы все, обычный казахстанец. Просто мне не повезло, не повезло нам с Асель на этой дороге жизни. Несчастье может случиться с каждым, не осуждайте тех, с кем оно случилось. Это не просто вина моя, это моя беда, которую я пронесу через всю свою жизнь. Прости меня, Асель, если сможешь», — обратился Молдагалиев к пострадавшей.