Астронавт снял с МКС падающий метеорит

В комментарии к видео он написал, что, находясь на МКС, астронавты нередко наблюдают метеоры. Однако, по словам Несполи, ему ни разу не удалось заснять их на камеру.

«Но сегодня мне повезло, я заснял яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, двигавшийся со скоростью 40 километров в секунду», — написал Паоло Несполи.



В Европейском космическом агентстве считают, что на видео запечатлено падение небесного тела размером меньше метра. Эксперты также добавили, что тело двигалось в два раза быстрее обычного метеора. 16 ноября падение метеорита было зафиксировано камерами американского Финикса.