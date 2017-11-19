Астронавт снял с МКС падающий метеорит
Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на борту МКС, зафиксировал на видео как метеорит входит в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном.
Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на борту МКС, зафиксировал на видео как метеорит входит в плотные слои атмосферы над Атлантическим океаном.
Видео он опубликовал в своем
В комментарии к видео он написал, что, находясь на МКС, астронавты нередко наблюдают метеоры. Однако, по словам Несполи, ему ни разу не удалось заснять их на камеру.
«Но сегодня мне повезло, я заснял яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, двигавшийся со скоростью 40 километров в секунду», — написал Паоло Несполи.
В Европейском космическом агентстве считают, что на видео запечатлено падение небесного тела размером меньше метра. Эксперты также добавили, что тело двигалось в два раза быстрее обычного метеора. 16 ноября падение метеорита было зафиксировано камерами американского Финикса.