Итальянский астронавт снял на видео падение метеора
Итальянский астронавт Паоло Несполи, входящий в экипаж МКС, снял падение метеорита в плотные слои атмосферы Земли.
Итальянский астронавт Паоло Несполи, входящий в экипаж МКС, снял падение метеорита в плотные слои атмосферы Земли.
Видео опубликовано в воскресенье, 19 ноября.
«В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — цитирует его «РИА Новости».
Несполи добавил, что, не смотря на большое количество метеоров, заснять их удается редко.
Данный объект был не больше метра и двигался гораздо быстрее других метеоритов.
16 ноября портал сообщил, что астероид Фаэтон, диаметр которого составляет 5 км, приблизится к Земле на минимальное расстояние 17 декабря. По словам астрономов небесное тело пролетит на расстоянии 10 млн км.