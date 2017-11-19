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10:59 (мск), источник: Известия

Итальянский астронавт снял на видео падение метеора

Итальянский астронавт Паоло Несполи, входящий в экипаж МКС, снял падение метеорита в плотные слои атмосферы Земли.

Видео опубликовано в воскресенье, 19 ноября.

«В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — цитирует его «РИА Новости».

Несполи добавил, что, не смотря на большое количество метеоров, заснять их удается редко.

Данный объект был не больше метра и двигался гораздо быстрее других метеоритов.

16 ноября портал сообщил, что астероид Фаэтон, диаметр которого составляет 5 км, приблизится к Земле на минимальное расстояние 17 декабря. По словам астрономов небесное тело пролетит на расстоянии 10 млн км.

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