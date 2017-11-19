Итальянский астронавт снял на видео падение метеора

Видео опубликовано в воскресенье, 19 ноября.

«В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — цитирует его «РИА Новости».

Несполи добавил, что, не смотря на большое количество метеоров, заснять их удается редко.

Данный объект был не больше метра и двигался гораздо быстрее других метеоритов.