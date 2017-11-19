Капремонт детской поликлиники начался в Братске

Источник: IrkutskMedia.ru

Капитальный ремонт Братской детской городской больницы, расположенной на улице Курчатова начался в Братске. Ремонт будет проведен за счет благотворительных средств ООО «Транснефть-Восток» в рамках соглашения о сотрудничестве с муниципалитетом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Амбулаторная медицинская помощь детям, оказываемая ранее в этой поликлинике, будет организована следующим образом:

«С 20 ноября участки поликлиники Курчатова будут вести прием по адресам: Детская поликлиника по улице Рябикова, 59А — участки № 5, 6, 8, 15, 30. Детская поликлиника по улице Жукова, 8 — участки № 1, 3, 21, 22, 37. Электронная запись к врачу остается в прежнем режиме по участку, фамилии участкового педиатра с дополнительной информацией адреса поликлиники», — сообщили в пресс-службе.

С 27 ноября узкие специалисты будут вести прием по адресам: хирург, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог — в отделении восстановительной медицины по адресу улица Комсомольская, 55/1 по расписанию.

Кардиолог, аллерголог — улица Курчатова, 8, второй этаж стационара.

С 27 ноября талоны к узким специалистам будут выдаваться по адресу улица Комсомольская, 55/1.

С 27 ноября подростковый кабинет будет размещен в отделении восстановительной медицины по адресу улица Комсомольская, 55/1.

С 27 ноября Центр здоровья — по адресу улица Жукова, 8.