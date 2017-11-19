Видео необычной свадьбы: бабушка в свадебном платье принимает поздравления
АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Видео со свадьбы пожилых жениха и невесты появилось в популярном казахстанском паблике ztb_video в Instagram.
АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Видео со свадьбы пожилых жениха и невесты появилось в популярном казахстанском паблике ztb_video в Instagram.
На видео запечатлено, как бабушка в свадебном платье и дедушка в черном костюме с бабочкой принимают поздравления от гостей торжества. Все это происходит под звуки Марша Мельденсона.
В каком городе Казахстана это происходило и что за торжество снято на видео, в паблике не уточняется.