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08:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Видео необычной свадьбы: бабушка в свадебном платье принимает поздравления

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Видео со свадьбы пожилых жениха и невесты появилось в популярном казахстанском паблике ztb_video в Instagram.

Источник: Sputniknews.kz

На видео запечатлено, как бабушка в свадебном платье и дедушка в черном костюме с бабочкой принимают поздравления от гостей торжества. Все это происходит под звуки Марша Мельденсона.

В каком городе Казахстана это происходило и что за торжество снято на видео, в паблике не уточняется.

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