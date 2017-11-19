Красноярские моржи поздравили Дед Мороза с Днем рождения

В красноярском зоопарке 18 ноября отметили День рождения Дед Мороза. В честь праздника моржи из клубов: «Криофил» и «Белый медведь» устроили массовые обливания холодной водой.

По традиции праздник собрал десятки малышей и их родителей. В этот же в парке открылся Почтариум, где все желающие могут написать письмо Деду Морозу и вместе со сказочным персонажем изготовят памятный новогодний сувенир.