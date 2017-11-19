Красноярские моржи поздравили Дед Мороза с Днем рождения
В честь праздника они устроили массовые обливания холодной водой.
В честь праздника они устроили массовые обливания холодной водой.
В красноярском зоопарке 18 ноября отметили День рождения Дед Мороза. В честь праздника моржи из клубов: «Криофил» и «Белый медведь» устроили массовые обливания холодной водой.
По традиции праздник собрал десятки малышей и их родителей. В этот же в парке открылся Почтариум, где все желающие могут написать письмо Деду Морозу и вместе со сказочным персонажем изготовят памятный новогодний сувенир.
Кстати, Почтариум будет работать по выходным дням с 11:00 до 16:00. Однако сбросить письмо в почтовый ящик можно в любой будний день.