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10:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские моржи поздравили Дед Мороза с Днем рождения

В честь праздника они устроили массовые обливания холодной водой.

В красноярском зоопарке 18 ноября отметили День рождения Дед Мороза. В честь праздника моржи из клубов: «Криофил» и «Белый медведь» устроили массовые обливания холодной водой.

По традиции праздник собрал десятки малышей и их родителей. В этот же в парке открылся Почтариум, где все желающие могут написать письмо Деду Морозу и вместе со сказочным персонажем изготовят памятный новогодний сувенир.

Кстати, Почтариум будет работать по выходным дням с 11:00 до 16:00. Однако сбросить письмо в почтовый ящик можно в любой будний день.

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