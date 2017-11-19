В Алматы выпал снег

Напомним, первый снег выпал в Алматы 29 сентября 2017 года. Снегопад начался утром на горнолыжном курорте Шымбулак, который находится в черте города. Ниже пока шел только холодный дождь.



По прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы сохранится переменная облачность, днем без осадков, температура составит +2…+5°C, вечером и ночью снова пойдет снег, температура +2…-1°C.



Как сообщили в Казгидромете, на выходных в республике сохранится теплая погода. Причина тому теплые потоки с территории Ирана. Несмотря на то, что в ближайшие три дня температура не опустится ниже климатической нормы, местами ожидаются мокрый снег, гололёд, туман и сильный порывистый ветер.



«По городу Алматы 20 ноября ожидается без осадков», — сказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан.