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08:33 (мск), источник: Kazinform

В Алматы выпал снег

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сегодня с утра в Алматы идет снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, первый снег выпал в Алматы 29 сентября 2017 года. Снегопад начался утром на горнолыжном курорте Шымбулак, который находится в черте города. Ниже пока шел только холодный дождь.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы сохранится переменная облачность, днем без осадков, температура составит +2…+5°C, вечером и ночью снова пойдет снег, температура +2…-1°C.

Как сообщили в Казгидромете, на выходных в республике сохранится теплая погода. Причина тому теплые потоки с территории Ирана. Несмотря на то, что в ближайшие три дня температура не опустится ниже климатической нормы, местами ожидаются мокрый снег, гололёд, туман и сильный порывистый ветер.

«По городу Алматы 20 ноября ожидается без осадков», — сказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан.

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