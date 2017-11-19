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08:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Застреливший убийцу Кеннеди мог знать о подготовке покушения на 35-го президента США

В опубликованных Национальным архивом США массиве данных об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди обнаружен документ с показаниями информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Боба Вандерслайса, на что обратил внимание телеканал CBS News. Информатор утверждает, что за несколько часов до происшествия с ним связался впоследствии убивший стрелка Джек Руби и предложил «посмотреть фейерверки» на пути следования президентского кортежа. Таким образом, господин Руби мог знать о готовящемся покушении заранее.

Источник: AP 2017

«Он (господин Вандерслайс.— “Ъ”) был с Джеком Руби и во время начала стрельбы стоял на углу здания почти перед Техасским школьным книгохранилищем. После выстрелов Руби молча отправился в сторону здания Dallas Morning News», — указано в вышеупомянутом документе. Боб Вандерслайс передал эту информацию следствию лишь в 1977 году — через 14 лет после убийства Джона Кеннеди. Во время допроса в ФБР информатор сказал, что до покушения на главу государства он практически не был знаком с Джеком Руби.

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Вчера стало известно, что Национальный архив США обнародовал более 10 тыс. документов об убийстве одного из американских президентов. Это уже пятое опубликование документов, всего их уже несколько десятков тысяч.

Джон Кеннеди был смертельно ранен во время визита в Даллас 22 ноября 1963 года. Пуля попала в затылок президенту, когда вместе со своей женой Жаклин он ехал по Элм-стрит. По итогам расследования было установлено, что Ли Харви Освальд совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада. Спустя два дня после инцидента злоумышленник был убит Джеком Руби — он дождался момента, когда правоохранители выведут Освальда из полицейского участка, и выстрелил в него.

Убийство президента Кеннеди: новые скандальные подробности
Во время загрузки произошла ошибка.
4 ноября© Ньюстюб
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