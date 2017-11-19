Застреливший убийцу Кеннеди мог знать о подготовке покушения на 35-го президента США
В опубликованных Национальным архивом США массиве данных об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди обнаружен документ с показаниями информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Боба Вандерслайса, на что обратил внимание телеканал CBS News. Информатор утверждает, что за несколько часов до происшествия с ним связался впоследствии убивший стрелка Джек Руби и предложил «посмотреть фейерверки» на пути следования президентского кортежа. Таким образом, господин Руби мог знать о готовящемся покушении заранее.