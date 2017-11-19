Застреливший убийцу Кеннеди мог знать о подготовке покушения на 35-го президента США

Источник: AP 2017

«Он (господин Вандерслайс.— “Ъ”) был с Джеком Руби и во время начала стрельбы стоял на углу здания почти перед Техасским школьным книгохранилищем. После выстрелов Руби молча отправился в сторону здания Dallas Morning News», — указано в вышеупомянутом документе. Боб Вандерслайс передал эту информацию следствию лишь в 1977 году — через 14 лет после убийства Джона Кеннеди. Во время допроса в ФБР информатор сказал, что до покушения на главу государства он практически не был знаком с Джеком Руби.

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Вчера стало известно, что Национальный архив США обнародовал более 10 тыс. документов об убийстве одного из американских президентов. Это уже пятое опубликование документов, всего их уже несколько десятков тысяч.