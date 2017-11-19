Новый сквер открыли на площади Конституции в Иркутске
Стоимость проекта 16,5 млн рублей.
Стоимость проекта 16,5 млн рублей.
Торжественное открытие нового сквера на площади Конституции состоялось в Иркутске накануне, 18 ноября. В церемонии принял участие мэра города Дмитрия Бердникова. Работы по благоустройству провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В сквере обустроена зеленая зона, установлены детские и спортивные площадки, амфитеатр, освещение и малые архитектурные объекты, а также отремонтирована лестница. Стоимость работ — 16,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Площадь Конституции — знаковая точка на карте города, одно из любимых мест отдыха горожан. Именно сюда приезжают молодые пары, чтобы зарегистрировать брак. Я искренне рад, что мы преобразили эту территорию. Благодарю всех, кто принял участие в благоустройстве. Не устану повторять, что именно инициативность, активная позиция горожан — залог успеха. Только общими силами мы можем создать в Иркутске
Благоустройство общественных пространств Иркутска началось в рамках подготовки к празднованию 355-летия города в 2016 году. В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 13 общественных пространств направлено более 220 млн рублей.