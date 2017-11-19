Ясная, но холодная погода установится в Хабаровске на грядущей неделе

Ясная, морозная погода придет в Хабаровск на следующей неделе. Потепление ожидается лишь в среду, однако оно будет сопровождаться пасмурным небом и снегом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.

Холодная, но ясная погода, установившаяся в Хабаровске в это воскресенье, задержится в краевой столице до конца грядущей недели. Дневная температура будет колебаться от -17 до -19 градусов Цельсия, ночью же столбик термометра должен стабильно показывать не менее 20 градусов ниже ноля. Небольшое потепление синоптики обещают лишь в среду. В этот день в городе пройдут небольшие осадки, а дневная температура поднимется до 0 градусов.