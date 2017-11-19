Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко, загоняя его в тупик - СМИ
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
09:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ясная, но холодная погода установится в Хабаровске на грядущей неделе

Небольшое потепление до 0 градусов Цельсия ожидается лишь в среду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 64% 745 мм рт. ст. 10 м/с

Хабаровск, 19 ноября, AmurMedia.

Ясная, морозная погода придет в Хабаровск на следующей неделе. Потепление ожидается лишь в среду, однако оно будет сопровождаться пасмурным небом и снегом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.

Холодная, но ясная погода, установившаяся в Хабаровске в это воскресенье, задержится в краевой столице до конца грядущей недели. Дневная температура будет колебаться от -17 до -19 градусов Цельсия, ночью же столбик термометра должен стабильно показывать не менее 20 градусов ниже ноля. Небольшое потепление синоптики обещают лишь в среду. В этот день в городе пройдут небольшие осадки, а дневная температура поднимется до 0 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Двое детей погибли при пожаре в Хабаровске
Гороскоп на 19 ноября: творческий день у Весов и самообман Овнов
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Минобороны: войска перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь