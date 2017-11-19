Потепление и очередной снегопад принесет новая рабочая неделя Владивостоку

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 ноября, PrimaMedia.

Новая рабочая неделя принесет Владивостоку небольшое потепление и очередной циклон, который может обернуться новым снегопадом. Осадки прогнозируются на среду, 22 ноября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Синоптики прогнозируют, что после морозных выходных во Владивостоке потеплеет, но не сразу. В первый рабочий день — понедельник, 20 ноября в столице Приморья будет еще морозно: −10…−12 градусов ночью и от -4 до -6 градусов днем.

Со вторника, 21 ноября в городе начнется потепление: −6…−8 °C ночью и 0…-2 °C днем. В среду, 22 ноября в краевой столице станет еще теплее: 0…-2 °C при слабом снеге ночью и от +2 до +4 °C днем при слабом мокром снеге. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.