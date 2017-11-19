Узнайте точный прогноз погоды в Молдове на 19, 20, 21 ноября

Источник: Sputnik.md

Завтра, 20 ноября, и во вторник, 21 ноября, характер погоды существенно не изменится. Максимальная температура воздуха составит +7 С в Кишиневе и + 8 С на юге. На севере Молдовы температура воздуха будет днем +5 С днем, а ночью —2 С. В центральной части республики ожидается до + 7 С в дневные часы и —1 —2 С — ночью.

Во вторник, 21 ноября, православные отмечают Михайлов День,знаменующий окончание всех летних и осенних сельских работ. Михайлов день —это памятный день Архангела Михаила, одного из самых почитаемых членов небесного воинства.

Так уж повелось, что погода в этот день отличается своей переменчивостью. С утра может начаться обильный снегопад, а ближе к обеду выглянет солнце и растопит на земле белое покрывало. Дожди на Михайлов день — тоже обычное дело! По погоде в этот день судили, каким будет декабрь.