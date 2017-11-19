В Екатеринбурге на день отключат вызов полиции по 02
В Екатеринбурге 20 ноября у горожан могут возникнуть проблемы с вызовом полиции по телефонам 02 и номеру дежурной части городского УМВД (294−14−94).
В Екатеринбурге 20 ноября у горожан могут возникнуть проблемы с вызовом полиции по телефонам 02 и номеру дежурной части городского УМВД (294−14−94).
О возможных перебоях со связью предупреждает
Для вызова полиции горожанам нужно воспользоваться следующими номерами дежурной части УМВД Екатеринбурга: 257−07−56, 210−10−49, 257−61−48. Также работоспособными на время проведения работ останутся номера отделов полиции.