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10:26 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге на день отключат вызов полиции по 02

В Екатеринбурге 20 ноября у горожан могут возникнуть проблемы с вызовом полиции по телефонам 02 и номеру дежурной части городского УМВД (294−14−94).

О возможных перебоях со связью предупреждает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. В областном полицейском главке пояснили, что перебои на линиях могут возникнуть из-за проведения технических работ.

Для вызова полиции горожанам нужно воспользоваться следующими номерами дежурной части УМВД Екатеринбурга: 257−07−56, 210−10−49, 257−61−48. Также работоспособными на время проведения работ останутся номера отделов полиции.

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