Климатолог предупреждает: мир на пороге экстремальных природных явлений

Климатолог перечислил основные угрозы жизни, передает Sputnik Кыргызстан.
По его словам, растут выбросы углекислого газа — следовательно, увеличивается его концентрация в атмосфере и продолжается рост глобальной температуры.
«Если это не остановить, можно ожидать серьезных бедствий. Уже сегодня люди все чаще страдают от экстремальных природных явлений. Это просто глупо — сломя голову нестись навстречу катастрофе», — заявил Рамсторф.
Кроме того, климатологи отмечают ускоренное повышение уровня мирового океана, которое в долгосрочной перспективе приведет к исчезновению прибрежных городов и островных государств.
Два года назад 192 страны подписали Парижское соглашение по климату, поддержав решение об удержании роста средней глобальной температуры ниже двух градусов по Цельсию. То есть к 2050 году выбросы углекислого газа должны быть сокращены до нуля.