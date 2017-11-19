Климатолог предупреждает: мир на пороге экстремальных природных явлений

Источник: Sputnik

Климатолог перечислил основные угрозы жизни, передает Sputnik Кыргызстан.

По его словам, растут выбросы углекислого газа — следовательно, увеличивается его концентрация в атмосфере и продолжается рост глобальной температуры.

«Если это не остановить, можно ожидать серьезных бедствий. Уже сегодня люди все чаще страдают от экстремальных природных явлений. Это просто глупо — сломя голову нестись навстречу катастрофе», — заявил Рамсторф.

Кроме того, климатологи отмечают ускоренное повышение уровня мирового океана, которое в долгосрочной перспективе приведет к исчезновению прибрежных городов и островных государств.