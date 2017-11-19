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10:25 (мск), источник: dostup1.ru

На северо-западе Челябинска асфальтировали дорогу в снег

Происходящее возмутило горожан, они сняли ролик, который потом выложили в соцсети.

«Ничего необычного»: на северо-западе Челябинска дорожники укладывали асфальт прямо в снег — происходящее возмутило горожан, они сняли ролик, который потом выложили в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, «высококачественные дорожные работы» проводились на улице Солнечная, недалеко от пересечения с проспектом Победы.

«Работы не имеют смысла, асфальт не ляжет в снег, он просто начнет отваливаться блинами месяца через два», — комментируют пользователи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в октябре дорожный конфуз обнародовали жители Аши: здесь подрядчик укладывал новый асфальт в грязные лужи.

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