На северо-западе Челябинска асфальтировали дорогу в снег

«Ничего необычного»: на северо-западе Челябинска дорожники укладывали асфальт прямо в снег — происходящее возмутило горожан, они сняли ролик, который потом выложили в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам очевидцев, «высококачественные дорожные работы» проводились на улице Солнечная, недалеко от пересечения с проспектом Победы.

«Работы не имеют смысла, асфальт не ляжет в снег, он просто начнет отваливаться блинами месяца через два», — комментируют пользователи.

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