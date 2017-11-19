На северо-западе Челябинска асфальтировали дорогу в снег
Происходящее возмутило горожан, они сняли ролик, который потом выложили в соцсети.
Происходящее возмутило горожан, они сняли ролик, который потом выложили в соцсети.
«Ничего необычного»: на
По словам очевидцев, «высококачественные дорожные работы» проводились на улице Солнечная, недалеко от пересечения с проспектом Победы.
«Работы не имеют смысла, асфальт не ляжет в снег, он просто начнет отваливаться блинами месяца через два», — комментируют пользователи.
Напомним, в октябре дорожный конфуз обнародовали жители Аши: здесь подрядчик укладывал новый асфальт в грязные лужи.