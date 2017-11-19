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15:03 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе определили концепцию нового парка

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В конкурсе проектов концепций парка «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» (создадут между Карантинной и Артиллерийской бухтами) победила местный архитектор Елены Белоус. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Жюри рассмотрело 16 концепций с разнообразными архитектурными подходами и решениями. Все работы обсудили с Союзом архитекторов Севастополя, после чего каждый поставил оценки по 5-балльной шкале.

Имя победителя стало известно после вскрытия конверта с проектом, набравшим наивысшую суммарную оценку. Работа Елены Белоус получила 25 баллов. Второе место заняло ялтинское архитектурное бюро «Архиформ», третье — ООО «Простор» из Ульяновска.

Каждый призер получит денежное вознаграждение: за первое место — 450 тыс рублей, второе — 250 тыс рублей, третье — 150 тыс рублей. Деньги на это предусмотрены из резервного фонда местного правительства.

Еще трем участникам конкурса из Севастополя, Волгограда и Москвы выплатят поощрительные премии — по 50 тыс рублей.

«Далее лучшие наработки каждого проекта-лауреата лягут в основу единого решения парка, на основе которого будет развиваться данная территория. По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, до его утверждения будут проведены публичные слушания с жителями нашего города», — рассказал директор городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, площадь будущего парка составит 49 га. В его территорию войдут памятники «Штык и парус» и «Солдату и матросу», мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» и монумент «Единство России».

Сейчас министерство обороны России готовится передать Севастополю два земельных участка общей площадью 5 га, которые находятся в районе будущего парка. К работам по его созданию планируется приступить не раньше конца 2018 года. Благоустройство объекта обойдется в 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что на территории парка не планируется жилая застройка. Предполагается возвести только два объекта капстроительства — музей обороны города в 1941—1942 годах и киноконцертный или выставочный зал.

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