Пасмурная погода и до 4 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье
Облачная погода с незначительными осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается на территории Москвы и Подмосковья в воскресенье.
Облачная погода с незначительными осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается на территории Москвы и Подмосковья в воскресенье.
РИАМО — 19 ноя. Температура воздуха днем составит до 4 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер южного направления, 3−8 метров в секунду.
В столичном регионе установилась теплая сырая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 1−3 градуса. Причиной тому циклоны. Вот и сегодня днем теплый фронт очередного циклона принесет новую порцию влажного и теплого воздуха.
В Москве и области влажная ветреная погода, атмосферное давление будет падать. Такие условия могут негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.
«Неважно будут себя чувствовать люди с нейроциркуляторной астенией,