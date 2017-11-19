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09:26 (мск), источник: РИАМО

Пасмурная погода и до 4 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье

Облачная погода с незначительными осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается на территории Москвы и Подмосковья в воскресенье.

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Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 19 ноя. Температура воздуха днем составит до 4 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер южного направления, 3−8 метров в секунду.

В столичном регионе установилась теплая сырая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 1−3 градуса. Причиной тому циклоны. Вот и сегодня днем теплый фронт очередного циклона принесет новую порцию влажного и теплого воздуха.

В Москве и области влажная ветреная погода, атмосферное давление будет падать. Такие условия могут негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.

«Неважно будут себя чувствовать люди с нейроциркуляторной астенией, вегето-сосудистой дистонией. Пасмурная погода и короткий световой день не лучшим образом повлияют и на психологическое состояние людей. Обычно у большинства людей в это время года ухудшается настроение, снижается физическая и умственная активность, могут возникнуть головные боли. Не исключены сезонные обострения заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника», — предупреждают синоптики.

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