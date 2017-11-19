Пасмурная погода и до 4 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье

В столичном регионе установилась теплая сырая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 1−3 градуса. Причиной тому циклоны. Вот и сегодня днем теплый фронт очередного циклона принесет новую порцию влажного и теплого воздуха.

«Неважно будут себя чувствовать люди с нейроциркуляторной астенией, вегето-сосудистой дистонией. Пасмурная погода и короткий световой день не лучшим образом повлияют и на психологическое состояние людей. Обычно у большинства людей в это время года ухудшается настроение, снижается физическая и умственная активность, могут возникнуть головные боли. Не исключены сезонные обострения заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника», — предупреждают синоптики.