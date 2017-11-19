В Железногорске пьяный водитель устроил гонки, скрываясь от полиции

Заметив инспекторов полка ДПС, мужчина попытался скрыться от них. На законное требование полицейских остановиться он не отреагировал. Несмотря на все попытки скрыться, нарушитель был задержан. В ходе проверки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в прошлом году он был лишен прав на 18 месяцев за аналогичное нарушение.