В Железногорске пьяный водитель устроил гонки, скрываясь от полиции
При задержании выяснилось, что нарушитель лишен прав за пьяную езду.
При задержании выяснилось, что нарушитель лишен прав за пьяную езду.
В Железногорске пьяный водитель пытался по тротуару сбежать от ГИБДД, сообщили в
Заметив инспекторов полка ДПС, мужчина попытался скрыться от них. На законное требование полицейских остановиться он не отреагировал. Несмотря на все попытки скрыться, нарушитель был задержан. В ходе проверки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в прошлом году он был лишен прав на 18 месяцев за аналогичное нарушение.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Также у злоумышленника изъят автомобиль, который помещен на спецстоянку.