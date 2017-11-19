Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко, загоняя его в тупик - СМИ
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Скончался Михаил Задорнов
09:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Железногорске пьяный водитель устроил гонки, скрываясь от полиции

При задержании выяснилось, что нарушитель лишен прав за пьяную езду.

В Железногорске пьяный водитель пытался по тротуару сбежать от ГИБДД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Заметив инспекторов полка ДПС, мужчина попытался скрыться от них. На законное требование полицейских остановиться он не отреагировал. Несмотря на все попытки скрыться, нарушитель был задержан. В ходе проверки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в прошлом году он был лишен прав на 18 месяцев за аналогичное нарушение.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Также у злоумышленника изъят автомобиль, который помещен на спецстоянку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Меня снова посадят!» Истории репрессированых из сибирских лагерей
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Минобороны: войска перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь