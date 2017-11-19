Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Шансы России на ЧМ-2018: прогноз футбольного эксперта и тренера
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко, загоняя его в тупик - СМИ
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
10:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии три скейтера на «Тещином языке» устроили гонки с фурой

В двухминутном ролике парни по несколько раз скатываются на одном из опасных участков трассы «Уфа-Белорецк» и обгоняют фуру.

На видеозаписи, присланной читателем ProUfu.ru, видно, как три парня по серпантину на участке трассы «Уфа-Белорецк» выезжают на встречную полосу и проезжают запрещающие знаки на «70 км/ч», «50 км/ч» и «30 км/ч» для участников дорожного движения.

Эта трасса считается одним из самых опасных участков дороги республики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что скейтеры передвигаются на «лонгбордах», в отличии от классического скейтборда, характеризующихся высокой скоростью, повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами.

Напомним, в 2015 году на «Тещином языке», представляющим собой трехкилометровый затяжной поворот и 13-километровый спуск, было расширено дорожное полотно, появился источник электропитания и камеры видеонаблюдения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пшик: «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву», ведя по ходу встречи в две шайбы
Пять свободных тренеров для уфимского «Салавата Юлаева»
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил новые правила отказа в валютных операциях
СМИ: Вашингтон даст Украине $47 млн на летальное оружие
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Генерал пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Минобороны: войска перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь