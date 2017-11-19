В Башкирии три скейтера на «Тещином языке» устроили гонки с фурой
В двухминутном ролике парни по несколько раз скатываются на одном из опасных участков трассы «Уфа-Белорецк» и обгоняют фуру.
В двухминутном ролике парни по несколько раз скатываются на одном из опасных участков трассы «Уфа-Белорецк» и обгоняют фуру.
На видеозаписи, присланной читателем ProUfu.ru, видно, как три парня по серпантину на участке трассы «Уфа-Белорецк» выезжают на встречную полосу и проезжают запрещающие знаки на «70 км/ч», «50 км/ч» и «30 км/ч» для участников дорожного движения.
Эта трасса считается одним из самых опасных участков дороги республики.
Отметим, что скейтеры передвигаются на «лонгбордах», в отличии от классического скейтборда, характеризующихся высокой скоростью, повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами.
Напомним, в 2015 году на «Тещином языке», представляющим собой трехкилометровый затяжной поворот и 13-километровый спуск, было расширено дорожное полотно, появился источник электропитания и камеры видеонаблюдения.