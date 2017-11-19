В Башкирии три скейтера на «Тещином языке» устроили гонки с фурой

На видеозаписи, присланной читателем ProUfu.ru, видно, как три парня по серпантину на участке трассы «Уфа-Белорецк» выезжают на встречную полосу и проезжают запрещающие знаки на «70 км/ч», «50 км/ч» и «30 км/ч» для участников дорожного движения.

Эта трасса считается одним из самых опасных участков дороги республики.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25561502&id=456239200&hash=e41edd130206c1f5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что скейтеры передвигаются на «лонгбордах», в отличии от классического скейтборда, характеризующихся высокой скоростью, повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами.