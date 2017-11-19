В Крыму прошли учения береговых радиотехнических постов
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Учение с личным составом береговых радиотехнических постов и постов связи прошло в крымской
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Учение с личным составом береговых радиотехнических постов и постов связи прошло в крымской
«В Крымской
В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты. По итогам учения все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили должную степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению, отмечено в релизе.