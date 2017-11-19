Новую современную противотуберкулезную больницу построят в Иркутске
Такое решение принято в связи с дефицитом коек для больных туберкулезом.
Такое решение принято в связи с дефицитом коек для больных туберкулезом.
Новый корпус противотуберкулезной больницы планируется возвести в Иркутске. Здание появится на территории, где в настоящее время располагается филиал областного клинического туберкулезного диспансера № 3 на бульваре Рябикова в микрорайоне Синюшина гора. Противотуберкулезное учреждение располагается здесь с мая 1940 года: сначала это был туберкулезный санаторий, а с 2007 года в соответствии с распоряжением администрации области стали иркутским филиалом № 3 областного противотуберкулезного диспансера. За учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплена территория площадью 7,9 га. Новый корпус планируется построить в пределах этой территории, при этом существующие здания и сооружения подлежат сносу. Такое решение было принято в связи с дефицитом противотуберкулезных коек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Иркутский филиал № 3 располагается на удалении более 100 метров от жилых и административных зданий — в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ. Новое здание туберкулезной больницы будет типовым.
«В настоящее время Иркутским областным туберкулезным диспансером разработано и согласовано
В проекте предусмотрено строительство ограждения территории по всему периметру с организованными въездами для автотранспорта, калитками для пешеходов и пункт охраны, оборудованный внутренним и внешним видеонаблюдением с выводом на мониторы. На территории объекта будет установлен строгий пропускной режим, который не позволит пациентам свободно перемещаться по территории рощи и микрорайона «Синюшина Гора», а местным жителям — по территории больницы.
Современные технологии строительства и действующие санэпид нормы гарантируют абсолютную безопасность объекта для близлежащих территорий и проживающего там населения.