Новую современную противотуберкулезную больницу построят в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый корпус противотуберкулезной больницы планируется возвести в Иркутске. Здание появится на территории, где в настоящее время располагается филиал областного клинического туберкулезного диспансера № 3 на бульваре Рябикова в микрорайоне Синюшина гора. Противотуберкулезное учреждение располагается здесь с мая 1940 года: сначала это был туберкулезный санаторий, а с 2007 года в соответствии с распоряжением администрации области стали иркутским филиалом № 3 областного противотуберкулезного диспансера. За учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплена территория площадью 7,9 га. Новый корпус планируется построить в пределах этой территории, при этом существующие здания и сооружения подлежат сносу. Такое решение было принято в связи с дефицитом противотуберкулезных коек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Иркутский филиал № 3 располагается на удалении более 100 метров от жилых и административных зданий — в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ. Новое здание туберкулезной больницы будет типовым.

«В настоящее время Иркутским областным туберкулезным диспансером разработано и согласовано медико-техническое задание на проектирование нового корпуса на 600 коек. В медико-техническом задании и задании на проектирование предусмотрена полная изоляция пациентов до полного излечения как внутри больничных корпусов, так и за пределами учреждения», — сообщили в пресс-службе.

В проекте предусмотрено строительство ограждения территории по всему периметру с организованными въездами для автотранспорта, калитками для пешеходов и пункт охраны, оборудованный внутренним и внешним видеонаблюдением с выводом на мониторы. На территории объекта будет установлен строгий пропускной режим, который не позволит пациентам свободно перемещаться по территории рощи и микрорайона «Синюшина Гора», а местным жителям — по территории больницы.