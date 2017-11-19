Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу
Движение осуществляется в штатном режиме.
Движение осуществляется в штатном режиме.
Спасатели сообщили о восстановлении работы паромов на переправе Ванино — Холмск. Движение между Хабаровским краем и Сахалинской областью закрывали на всякий случай, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным
«Движение паромов осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне РИА «Восток-Медиа» предупреждало жителей двух регионов о временной остановке движения по Татарскому проливу, который соединяет остров Сахалин с материком,
К слову, местным жителям регулярно приходится испытывать неудобства
В конце октября ситуация была более серьёзной: