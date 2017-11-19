Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу

Спасатели сообщили о восстановлении работы паромов на переправе Ванино — Холмск. Движение между Хабаровским краем и Сахалинской областью закрывали на всякий случай, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работа паромов между Ванино и Холмском возобновилась в 14:00 в воскресенье, 19 ноября.

«Движение паромов осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне РИА «Восток-Медиа» предупреждало жителей двух регионов о временной остановке движения по Татарскому проливу, который соединяет остров Сахалин с материком, из-за неблагоприятных метеорологических условий.

К слову, местным жителям регулярно приходится испытывать неудобства из-за закрытия переправы. В этом сезоне работу паромов уже неоднократно блокировали. Например, в начале этой недели спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Спустя несколько дней ограничения сняли.