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09:43 (мск), источник: Восток Медиа

Паромная переправа Ванино — Холмск возобновила работу

Движение осуществляется в штатном режиме.

Спасатели сообщили о восстановлении работы паромов на переправе Ванино — Холмск. Движение между Хабаровским краем и Сахалинской областью закрывали на всякий случай, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, работа паромов между Ванино и Холмском возобновилась в 14:00 в воскресенье, 19 ноября.

«Движение паромов осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне РИА «Восток-Медиа» предупреждало жителей двух регионов о временной остановке движения по Татарскому проливу, который соединяет остров Сахалин с материком, из-за неблагоприятных метеорологических условий.

К слову, местным жителям регулярно приходится испытывать неудобства из-за закрытия переправы. В этом сезоне работу паромов уже неоднократно блокировали. Например, в начале этой недели спасатели запретили передвигаться по воде из-за обильного снегопада и ветра. Спустя несколько дней ограничения сняли.

В конце октября ситуация была более серьёзной: из-за непогоды на материковой части застряли 80 человек. В Холмске переправы в Хабаровский край ожидали 45 пассажиров. В Татарском проливе бушевал шторм с северным и северо-западным ветром до 20−25 метров секунду, высота волн в море составляла около 5,5 метров. Три парома ожидали возможности отправления около четырёх дней.

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