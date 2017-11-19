В Центробанке призвали новосибирцев не покупать новые купюры дороже номинала

За двухсотрублевой купюрой Николай добирался — через весь город. Новые деньги в Новосибирск еще не привезли, достать непросто. Нашёл у нумизматов.

Николай Стражев, Покупатель новых купюр: «Это, наверное, просто личное любопытство удовлетворить. Получить их, как можно раньше. Куплю три штуки и подарю друзьям, кому-нибудь».

Интересом горожан — пользуются предприниматели. Пачками, банкноты везут из других городов. 200 рублей, 2000 — новые купюры Центробанка уже в обороте — в Москве, в Крыму и на Дальнем востоке. Перепродают в столице Сибири — выше номинала. К примеру, двухсотрублёвку предлагают за триста. Купюры, уверяет сотрудница салона — эксклюзивные.

Вероника, сотрудник нумизматического салона: «Самую главную ценность представляет именно первый выпуск. У всех купюр, которые у нас ходят в обиходе, самая важная роль — у первых тиражей. В данном случае — серия АА. И у одних и у других».

Однако, охотники за серией заработать на купюре не смогут. Нумизматическая ценность банкноты сомнительна. Слишком велик тираж. 200 рублей, 2000 — в Центробанке говорят — покупать — что выкинуть деньги на ветер. Через месяц-другой они и так будут в каждом кармане.

Вячеслав Вилков, Главный эксперт управления наличного денежного обращения и кассовых операций Сибирского ГУ Банка России: «Эти денежки, наравне с теми денежками, которые у нас сейчас есть в обращении: сто, пятьдесят, тысяча, пять тысяч — они точно также появятся во всех кошельках, нужно немножко потерпеть. В ближайшие несколько месяцев они обязательно будут у нас».