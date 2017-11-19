Новый год в Краснодаре: когда установят главную елку
А в Новороссийске и Анапе деревья нарядят уже к 1 декабря.
А в Новороссийске и Анапе деревья нарядят уже к 1 декабря.
Неотъемлемая часть новогоднего праздника — это, конечно, зеленая красавица. Хвойные деревья уже появились около некоторых торговых центров Кубани. Но главные елки на центральных площадях только начинают устанавливать. Так, каркас для искусственных колючих веток поставили в Новороссийске. А вот украсят ее лишь через несколько недель.
— Елка у нас высотой более 18 метров. Нарядное дерево жители
Дело в том, что дизайн игрушек и гирлянд придумывали сами новороссийцы, присылая свои работы на конкурс.
— Каждый сможет увидеть на елочке свою композицию, — сказали в управлении культуры города.
В Анапе символ Нового года тоже установят 1 декабря. Высота «лесной красавицы» — 21 метр. Деревце появится на Театральной площади.
— Украшать новогоднее дерево мы начнем со дня на день. Сейчас решаем, какие именно игрушки мы повесим на елку, подбираем цветовую гамму, — рассказали в мэрии Анапы. — Но конечный результат, уверены, порадует всех жителей курорта.
В Геленджике в праздничном убранстве зеленая красавица предстанет 15 декабря. Высота ели — 22 метра. Ее украсят десятки разноцветных шаров, снежинок и светодиодных огоньков.
Кстати, сразу же после открытия елки на курорте начнутся новогодние гулянья. В этот день на Центральной площади в 10:00 и 12:00 для детей устроят интерактивные программы «Новогодние узоры» с конкурсами и викторинами.
— Новый год — это тот праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети, — рассказали в администрации курорта. — В Геленджике в канун этого праздника проходит большое количество
Вслед за открытием детской елки 22 декабря в 18:00 на Центральной площади Геленджика состоится открытие городской елки для взрослых и детей, которое сопроводят веселыми забавами, конкурсами, хороводом вокруг елки и флэшмобом Дедов Морозов и Снегурочек.
Одно из самых ожидаемых новогодних мероприятий в Геленджике — костюмированный
В кубанской столице искусственную хвойную красавицу установят традиционно на Театральной площади. Отроют ее после 20 декабря. И тогда же официально дадут старт новогодним праздникам.
— Елочка краснодарцам хорошо знакома — ее мы привезли из Коломны. Убранство красавицы сейчас подбираем — цветовая гамма станет для жителей сюрпризом, — говорят «Комсомольской правде — Кубань» в мэрии города. — Но вечером елочку точно будет видно издалека — на ней зажгутся десятки программируемых светодиодных огней и световых ламп. Мерцание будет волшебное!