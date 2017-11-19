Новый год в Краснодаре: когда установят главную елку

Источник: Комсомольская правда

Неотъемлемая часть новогоднего праздника — это, конечно, зеленая красавица. Хвойные деревья уже появились около некоторых торговых центров Кубани. Но главные елки на центральных площадях только начинают устанавливать. Так, каркас для искусственных колючих веток поставили в Новороссийске. А вот украсят ее лишь через несколько недель.

— Елка у нас высотой более 18 метров. Нарядное дерево жители города-героя смогут увидеть ориентировочно 1 декабря, — сказали «КП — Кубань» в администрации Новороссийска. — Какие украшения появятся на елке, пока секрет.

Дело в том, что дизайн игрушек и гирлянд придумывали сами новороссийцы, присылая свои работы на конкурс.

— Каждый сможет увидеть на елочке свою композицию, — сказали в управлении культуры города.

В Анапе символ Нового года тоже установят 1 декабря. Высота «лесной красавицы» — 21 метр. Деревце появится на Театральной площади.

— Украшать новогоднее дерево мы начнем со дня на день. Сейчас решаем, какие именно игрушки мы повесим на елку, подбираем цветовую гамму, — рассказали в мэрии Анапы. — Но конечный результат, уверены, порадует всех жителей курорта.

В Геленджике в праздничном убранстве зеленая красавица предстанет 15 декабря. Высота ели — 22 метра. Ее украсят десятки разноцветных шаров, снежинок и светодиодных огоньков.

Кстати, сразу же после открытия елки на курорте начнутся новогодние гулянья. В этот день на Центральной площади в 10:00 и 12:00 для детей устроят интерактивные программы «Новогодние узоры» с конкурсами и викторинами.

— Новый год — это тот праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети, — рассказали в администрации курорта. — В Геленджике в канун этого праздника проходит большое количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые создают особую новогоднюю атмосферу в городе, заставляют поверить в чудо, дарят сказку и особое волшебство.

Вслед за открытием детской елки 22 декабря в 18:00 на Центральной площади Геленджика состоится открытие городской елки для взрослых и детей, которое сопроводят веселыми забавами, конкурсами, хороводом вокруг елки и флэшмобом Дедов Морозов и Снегурочек.

Одно из самых ожидаемых новогодних мероприятий в Геленджике — костюмированный Бал-маскарад — состоится 29 декабря на Центральной площади курорта.

В кубанской столице искусственную хвойную красавицу установят традиционно на Театральной площади. Отроют ее после 20 декабря. И тогда же официально дадут старт новогодним праздникам.