В горах Кубани и Адыгеи прогнозируют лавиноопасность

Источник: ЮГА.ру

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2500 м объявили вечером 17 ноября, оно сохранится до 20 ноября.

Туристам рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. МЧС опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.