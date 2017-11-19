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10:50 (мск), источник: ЮГА.ру

В горах Кубани и Адыгеи прогнозируют лавиноопасность

МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи.

Источник: ЮГА.ру

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2500 м объявили вечером 17 ноября, оно сохранится до 20 ноября.

Туристам рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. МЧС опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, горнолыжный сезон в горах Красной Поляны при благоприятных погодных условиях планировали открыть в последние выходные ноября. При этом курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыл горнолыжный сезон 5 ноября.

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