В горах Кубани и Адыгеи прогнозируют лавиноопасность
МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи.
МЧС предупредило о риске схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи.
Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2500 м объявили вечером 17 ноября, оно сохранится до 20 ноября.
Туристам рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах — следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30°. МЧС опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам
Как сообщали Юга.ру, горнолыжный сезон в горах Красной Поляны при благоприятных погодных условиях планировали открыть в последние выходные ноября. При этом курорт «Эльбрус» в