Астанчан напугала акция полицейских с искореженными автомобилями

В редакцию с утра обратились читатели и рассказали об эвакуаторах, которые везут разбитые автомашины. Горожане решили, что ДТП произошло недавно, а пострадавшую технику увозят с места происшествия.

В пресс-службе ДВД Астаны корреспонденту Казинформа пояснили, что местная полицейская служба совместно с управлением административной полиции в рамках республиканской акции «Неделя безопасности дорожного движения» сегодня проводит автопробег аварийных автомашин на эвакуаторах в память жертв дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские надеются, что тем самым напомнят всем участникам дорожного движения о потенциальных рисках, о взаимоуважении, соблюдения правил безопасности на дороге, повышений водительской культуры. Стражи правопорядка говорят, что у каждого есть возможность внести посильный вклад в предотвращение дорожных аварий и оказание помощи жертвам ДТП.

Акция проходит по оживленным улицам столицы. Караван искореженных машин стартовал от Дворца «Жастар», далее пошел по проспекту Республики, улице Ташенова, проспекту Тәуелдсіздік, улице Бауыржана Момышулы, по Мосту М3, проспекту Мәңгілік ел, Достык, Кабанбай батыра, по улицам Кунаева, Туран, Сарыарка, Богенбая.