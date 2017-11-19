NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Отмечается, что при создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

На видео демонстрируется, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались «биологические пустоты».