Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» будет находиться в Нижнем Новгороде 3—23 декабря
По информации Нижегородской митрополии, святыня будет пребывать с 3 по 23 декабря в Нижнем Новгороде в Спасском Староярмарочном соборе.
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По информации Нижегородской митрополии, святыня будет пребывать с 3 по 23 декабря в Нижнем Новгороде в Спасском Староярмарочном соборе.
Икона будет выставлена для молитвенного поклонения по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Постоянным местом пребывания этой святыни является храм в честь Знамения Божией Матери Борского благочиния Нижегородской епархии.