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16:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» будет находиться в Нижнем Новгороде 3—23 декабря

По информации Нижегородской митрополии, святыня будет пребывать с 3 по 23 декабря в Нижнем Новгороде в Спасском Староярмарочном соборе.

Икона будет выставлена для молитвенного поклонения по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Постоянным местом пребывания этой святыни является храм в честь Знамения Божией Матери Борского благочиния Нижегородской епархии.

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