Чиновники пообещали, что после Года экологии Пермь зазеленеет
Но в Кировском районе пришлось выкопать 240 высаженных ив.
Но в Кировском районе пришлось выкопать 240 высаженных ив.
В Перми закончила свою работу комиссия по приемке выполненных работ по посадке зеленых насаждений.
— В Год экологии в Перми посажено более 10 тысяч деревьев и 7 тысяч кустарников, — отчитались специалисты городского управления по экологии и природопользованию. — Улицы, парки и скверы города украсили ивы, клены, липы, сосны, ели и лиственницы, а также
Правда, казус случился в Закамске — недавно там пришлось выкопать и увезти 240 саженцев ивы, высаженных вдоль всей улицы Кировоградской.
— Саженцы не удовлетворяли условиям контракта по размерам, подрядчик не смог провести их замену в срок, — сообщили в экологическом управлении. — Ивы на улице Кировоградской будут вновь высажены в будущем году.