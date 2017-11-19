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12:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновники пообещали, что после Года экологии Пермь зазеленеет

Но в Кировском районе пришлось выкопать 240 высаженных ив.

В Перми закончила свою работу комиссия по приемке выполненных работ по посадке зеленых насаждений.

— В Год экологии в Перми посажено более 10 тысяч деревьев и 7 тысяч кустарников, — отчитались специалисты городского управления по экологии и природопользованию. — Улицы, парки и скверы города украсили ивы, клены, липы, сосны, ели и лиственницы, а также фруктово-плодовые деревья и занесенные в красную книгу Среднего Урала дуб черешчатый и лещина обыкновенная. В частности, в Ленинском районе на улице Луначарского высажено 26 рябин, в Театральном сквере на смену старым деревьям высадили 10 яблонь, склоны Петропавловской улицы украсили 70 груш.

Правда, казус случился в Закамске — недавно там пришлось выкопать и увезти 240 саженцев ивы, высаженных вдоль всей улицы Кировоградской.

— Саженцы не удовлетворяли условиям контракта по размерам, подрядчик не смог провести их замену в срок, — сообщили в экологическом управлении. — Ивы на улице Кировоградской будут вновь высажены в будущем году.

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