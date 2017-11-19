Чиновники пообещали, что после Года экологии Пермь зазеленеет

— В Год экологии в Перми посажено более 10 тысяч деревьев и 7 тысяч кустарников, — отчитались специалисты городского управления по экологии и природопользованию. — Улицы, парки и скверы города украсили ивы, клены, липы, сосны, ели и лиственницы, а также фруктово-плодовые деревья и занесенные в красную книгу Среднего Урала дуб черешчатый и лещина обыкновенная. В частности, в Ленинском районе на улице Луначарского высажено 26 рябин, в Театральном сквере на смену старым деревьям высадили 10 яблонь, склоны Петропавловской улицы украсили 70 груш.