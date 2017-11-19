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11:54 (мск), источник: Newtimes.kz

NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет

NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата за минувшие 20 лет, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

Запись размещена на YouTube. При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

На видео демонстрируется, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались биологические пустоты.

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