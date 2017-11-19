NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата за минувшие 20 лет, передает РИА Новости.
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NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата за минувшие 20 лет, передает РИА Новости.
Запись размещена на YouTube. При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.
На видео демонстрируется, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так,