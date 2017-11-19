Вторые люди на Луне

Источник: NASA

История второй высадки человека на Луну на самом деле началась с трагедии. Будущий экипаж Apollo-12 изначально состоял из летавшего дважды Чарльза Конрада, Ричарда Гордона, тоже имевшего полетный опыт, и Клифтона Уильямса, который не летал, но был дублером в миссии Gemini-10. Но в 1967 году Уильямс погиб в автокатастрофе и срочно пришлось искать замену.

Будущим пилотом лунного модуля стал никогда не летавший Алан Бин. Эмблемой полета стал клипер на фоне Луны. Обычно в эмблеме присутствовало три звезды, но в этот раз добавили четвертую — в память о Клифтоне Уильямсе.

Подготовка экипажа к взлету | Источник: NASA

Конечно же, после первой успешной высадки на Луну, у второй должна была быть какая-то фишка. И такая нашлась: опуститься в полутора тысячах километров от Apollo-11 в океане Бурь и «навестить» севший 20 апреля 1967 года на поверхность Луны Surveyor-3, cнять с него некоторые части и посмотреть, что происходит с материалами за 1000 дней пребывания в лунных условиях.

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Старт ракеты Saturn V состоялся 14 ноября 1969 года. Несмотря на то, что погода была так себе — грозовые облака, старт решили не переносить. Во-первых, на запуск приехал президент Никсон, а во-вторых, если стартовать в другое пусковое окно, то тогда не получилось бы впервые в истории человечества вернуть земную технику из космоса. В результате в ракету дважды ударила молния и на первой же минуте отключились топливные элементы, которые Бин включил вручную на второй минуте полета.

Когда Apollo вышел на околоземную орбиту, пришлось два часа проверять, не вышло ли чего еще из строя. Оказалось, что все в порядке и можно лететь к Луне. В положенный срок корабль вышел на орбиту вокруг спутника, в положенный срок Конрад и Бин перешли в лунный модуль, в положенный срок (на 110-м часу полета) лунный и орбитальный модуль разделились и два астронавта начали посадку. Любопытно, что в итоге Бину пришлось брать управление в свои руки, ибо автоматическая посадка вела их прямиком на Surveyor. Первым из экипажа (и третьим в истории) на лунную поверхность спустился Чарльз Конрад.

Естественно, все ждали пафосной исторической фразы, но астронавт сказал: «Йоу! Чуваки, может быть для Нила это был и небольшой шаг, но для меня весьма длинный». Как он потом признавался, он поспорил на полтысячи долларов с итальянской писательницей и журналисткой Орианой Фаллачи, что NASA не навязывает астронавтам «исторические фразы» и обещал произнести именно это.

Через полчаса спустился на Луну и Бин. Так всего за 30 минут количество землян, побывавших на спутнике Земли, выросло вдвое. Началась научная программа. Кстати, оказалось, что тут несколько более пыльно, чем там, где высаживался Apollo-11. Ноги астронавтов глубоко проваливались в пыль, и приходилось их высоко поднимать. Сначала нужно было поставить телекамеру на штативе. Она проработала полчаса и вышла из строя. Не помогли даже несколько ударов молотком.

Алан Бин во время высадки на Луне | Источник: NASA

Первый выход продлился четыре часа. Астронавты пособирали образцы грунта (большую часть которых пришлось потом оставить: Хьюстон потребовал привезти камеру с собой, и шесть килограммов пришлось высвободить) и отправились есть и спать. Их скафандры очень запылились, и Конрад решил вообще не снимать свой скафандр. Астронавт спал прямо в нем, чтобы не запылить жилой отсек.

Алан Бин | Источник: NASA

Второй выход начался в 131 час 32 минуты бортового времени. Именно в этот выход Бин и Конрад, помимо сбора образцов грунта, пересекли небольшой кратер, дошли до земного аппарата, удивившись тому, что он имеет не белый цвет, как при старте, а буроватый, сняли с него камеру и некоторые другие детали и отнесли на борт лунного модуля. Спустя 31 час 31 минуту 4 секунду после касания Луны астронавты отправились в обратный путь. На орбите Луны пришлось еще тщательно пропылесосить скафандры и предметы, которые отправлялись обратно на Землю.

Возвращение прошло благополучно. 24 ноября 1969 года спускаемый аппарат не без приключений приводнился в Тихом океане: сначала он опустился в воду «вверх ногами», и лишь надувные элементы перевернули его в нормальное положение. В результате оторвавшаяся камера рассекла Бину бровь и пришлось даже накладывать швы.

Алан Бин | Источник: NASA

Привезенный лунный грунт (1620 образцов, 13 кг) был распределен между лабораториями Австралии, Бельгии, Канады, Чехословакии, Финляндии, Западной Германии, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Великобритании, Южной Африки, Италии, Франции, Норвегии, Индии и США. Изучение фрагментов аппарата Surveyor показало две любопытных особенности.

Во-первых, число микрометеоритов, попавших в аппарат за тысячу суток, оказалось весьма небольшим. А во-вторых, когда кусок пенопласта от аппарата поместили в питательную среду, на нем размножились земные бактерии, прекрасно перенесшие межпланетное путешествие и почти три года на Луне.