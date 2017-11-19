The Observer узнал о списке знавших о домогательствах Вайнштейна людей

Источник: Reuters

Голливудский продюсер Харви Вайнштен составил список из 91 человека, которые могли знать о его сексуальных домогательствах, сообщает британская газета The Observer со ссылкой на источники.

Всего в списке 48 женщин и 43 мужчины. Все они работники киноиндустрии — актеры, актрисы, публицисты, продюсеры, финансисты и так далее.

Список был составлен в начале 2017 года — задолго до публикации в The New York Times, которая впервые сообщила о домогательствах со стороны режиссера. Большинство людей из списка проживают в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, однако как минимум 10 человек из списка живут в Лондоне.

Их имена были переданы команде, нанятой Вайнштейном, чтобы предотвратить потенциальный сексуальных скандал. Представители продюсера должны были договорится, чтобы они не выступали против него с обвинениями.

В списке упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, обвинившая Вайнштейна в изнасиловании, и Лаура Мэдден, которая рассказала, как Вайнштейн неоднократно домогался ее в Дублине и в Лондоне. Обе актрисы одними из первых заявили о домогательствах Вайнштейна.

В списке также есть имя Зельды Перкинс, лондонской помощницы продюсера в кинокомпании Weramstein Miramax до 1998 года, которая уволилась из компании и заявила, что Вайнштейн годами домогался ее.

Пресс-секретарь продюсера заявил, что Вайнштейн «однозначно отрицает» все обвинения в том, что сексуальные контакты с женщинами были совершены против их согласия. Он также опроверг, что продюсер кого-либо нанимал, чтобы замять скандал. «Это фантастика, думать, что можно заставить кого-либо замолчать в любой момент», — цитирует его заявление The Observer.