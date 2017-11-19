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12:37 (мск), источник: Om1.ru

«Сердце памяти» образовали омичи на Соборной площади

В Омске почтили память погибших в ДТП.

Источник: 55.мвд.рф

Сегодня, 19 ноября, в центре города на Соборной площади прошла акция «Сердце памяти».

По информации УГИБДД УМВД России по Омской области, ежедневно во всем мире в ДТП погибает более 3 000 человек. В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила Всемирным Днём памяти жертв дорожно-транспортных происшествий третье воскресенье ноября, чтобы почтить память погибших в автоавариях, выразить соболезнование членам их семей и напомнить о безопасности.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Для того чтобы вас и ваших близких не вспоминали ежегодно — в третье воскресенье ноября, достаточно просто соблюдать правила дорожного движения. Они придуманы не для дорожных полицейских, а для вас, для вашей безопасности на дороге, для спасения жизней — вашей и ваших близких.

Вячеслав Крючков, заместитель начальника УМВД России по Омской области полковник полиции:

— День памяти жертв ДТП акция «Сердце памяти» призывает всех к культурному, а значит безопасному поведению на дорогах. Только так можно сохранить тысячи жизней.

В День памяти на Соборной площади собрались не только сотрудники полиции, но и представители Омского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», Ассоциации автошкол Омской области, курсанты, кадеты, службы аварийных комиссаров, частных охранных предприятий, КТОСов, студенты высших и средних учебных заведений города, кадеты, а также неравнодушные омичи.

Около 2 500 человек образовали сердце, которое окаймляли полицейские машины. По окончанию акции в небо взмыли сотни красных воздушных шаров.

Митрополит Омский и Таврический Владимир провел в Успенском Кафедральном соборе панихиду по погибшим в ДТП.

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