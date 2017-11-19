«Сердце памяти» образовали омичи на Соборной площади
В Омске почтили память погибших в ДТП.
В Омске почтили память погибших в ДТП.
Сегодня, 19 ноября, в центре города на Соборной площади прошла акция «Сердце памяти».
По информации УГИБДД УМВД России по Омской области, ежедневно во всем мире в ДТП погибает более 3 000 человек. В октябре 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила Всемирным Днём памяти жертв
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Для того чтобы вас и ваших близких не вспоминали ежегодно — в третье воскресенье ноября, достаточно просто соблюдать правила дорожного движения. Они придуманы не для дорожных полицейских, а для вас, для вашей безопасности на дороге, для спасения жизней — вашей и ваших близких.
Вячеслав Крючков, заместитель начальника УМВД России по Омской области полковник полиции:
— День памяти жертв ДТП акция «Сердце памяти» призывает всех к культурному, а значит безопасному поведению на дорогах. Только так можно сохранить тысячи жизней.
В День памяти на Соборной площади собрались не только сотрудники полиции, но и представители Омского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», Ассоциации автошкол Омской области, курсанты, кадеты, службы аварийных комиссаров, частных охранных предприятий, КТОСов, студенты высших и средних учебных заведений города, кадеты, а также неравнодушные омичи.
Около 2 500 человек образовали сердце, которое окаймляли полицейские машины. По окончанию акции в небо взмыли сотни красных воздушных шаров.
Митрополит Омский и Таврический Владимир провел в Успенском Кафедральном соборе панихиду по погибшим в ДТП.