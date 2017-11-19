В Воронеже в ближайшую неделю похолодает до минус 6 градусов и пойдет снег

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 20 ноября 2017 года, в Воронеже утром, днем и вечером за окном будет от 0 до 2 градусов тепла. На протяжении всего дня будет идти дождь. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут. То есть рассвет в 07:50, а закат — в 16:26.

Во вторник, 21 ноября 2017 года, в городе похолодает. Утром и днем до 1 градуса мороза, а ночью и вовсе до 3-х градусов со знаком минус. Днем на улице пасмурно, а вечером возможен снег. Продолжительность светового дня 8 часов 34 минуты. Рассвет в 07:51, а закат в 16:25.

В среду, 22 ноября 2017 года, в течение всего дня будет идти небольшой снег. Утром и ночью в Воронеже похолодает до минус 4 градусов. Днем и вечером — от -3 до -1 градуса. Световой день начнется в 07:53, а закончится в 16:24. Его продолжительность составит 8 часов 31 минута.

Четверг, 23 ноября 2017 года, станет, пожалуй, самым холодным на этой рабочей неделе. Утром, вечером и ночью в Воронеже похолодает до минус 6 градусов. Днем воздух согреется до −2…−1 градусов. Также ожидается небольшой снег. Продолжительность светового дня снизится до 8 часов 28 минут.