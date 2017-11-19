Современное искусство, наив и вещи Цветаевой: что можно увидеть в музеях по цене чашки кофе

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ходить по московским музеям может позволить себе каждый, кто пьет кофе. Агентство «Мосгортур» выбрало десять интересных музеев и выставочных залов столицы, входной билет в которые стоит не дороже большой чашки капучино или латте в кофейне. Знакомим вас с первыми пятью из них.

Московский музей современного искусства

Адрес: Тверской бульвар, дом 9.

Режим работы: с понедельника по среду и с пятницы по воскресенье — 12:00—20:00 ; четверг — 13:00—21:00 , выходной — последний понедельник месяца.

Цена билета для взрослых: полный — 150 рублей, льготный — 50 рублей. Каждое третье воскресенье месяца — бесплатно.

Это самая маленькая из площадок Московского музея современного искусства. В четырех небольших залах обычно умещается только одна выставка, как правило, экспонируют здесь работы молодых художников.

19 ноября здесь заканчивает работу текущая экспозиция под названием «Институт Очень Современного Искусства Фактически Бакштейн», представляющая предметы из частной коллекции Иосифа Бакштейна — одного из основателей московского концептуализма, директора Института проблем современного искусства и комиссара нескольких Московских биеннале.

Чуть больше двух недель залы будут пустовать, а уже 5 декабря здесь стартует «Finnis Terrae: на краю зачарованного мира» — персональная выставка молодого московского живописца Никиты Макарова. Городские и прибрежные виды Италии, Франции, Испании, Греции и России, написанные на деревянных досках темперой и акрилом модернистским методом пуантели, будут соседствовать с фотографиями, сделанными художником в путешествиях, и сопровождаться специально записанными им аудиогидом.

Музей Москвы

Адрес: Зубовский бульвар, дом 2.

Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 10:00—20:00 ; четверг — 11:00—21:00 ; выходные — понедельник и последняя пятница месяца.

Цена билета для взрослых: полный — 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждое третье воскресенье месяца — бесплатно.

Посещение основного здания музейного объединения «Музей Москвы», в которое входят также Старый Английский Двор, музей истории «Лефортово», Музей археологии Москвы и усадьба Влахернское-Кузьминки, — само по себе событие. Музей Москвы расположен в уникальном архитектурном комплексе — Провиантских складах на Зубовском бульваре, построенных по проекту петербуржского архитектора Василия Стасова московским архитектором Федором Шестаковым на рубеже 1820-х и 1830-х годов. Это прекрасно сохранившийся образец московского ампира XIX века.

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Постоянная экспозиция знакомит с историей Москвы со времен первых поселенцев до эпохи Петра I. На ней представлено более двух тысяч предметов из богатой коллекции музея — от древнейших орудий труда до средневековых кольчуг, мечей и шлемов, а также макеты Кремля, показывающие, как он менялся с XII по XV век, и живописные полотна знатока московской истории археолога и художника Аполлинария Васнецова.

С менее отдаленными страницами истории столицы знакомят временные выставки (вход на каждую оплачивается отдельно: 200 рублей за полный билет и 100 — льготный). Например, до 15 декабря работает выставка «Москва в фотографиях А. А. Губарева» — 130 фотографий дореволюционной столицы из собрания Исторического музея: московские улицы, дворы и их обитатели, запечатленные простым фотолюбителем Александром Губаревым.

А выставка «В начале было слово. Поэт и контекст» (до 26 ноября) знакомит с творчеством современного поэта Льва Рубинштейна и заодно — с московским концептуализмом, течением, у истоков которого Рубинштейн стоял вместе с Дмитрием Приговым и Андреем Монастырским.

Дом-музей Марины Цветаевой

Адрес: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.

Режим работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 12:00—19:00 ; четверг — 12:00—21:00 ; выходной — понедельник и последняя пятница месяца.

Цена билета для взрослых: полный — 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждое третье воскресенье месяца — бесплатно.

«Дом-корабль» — так сама Марина Цветаева называла этот дом в Борисоглебском переулке, в котором прошла ее молодость. Здесь семья Цветаевой-Эфрон жила с 1914 по 1922 год. В 1992-м поэт (Цветаева называла себя именно так, без феминитивов) была вынуждена выехать из квартиры как «неответственная съемщица». Вместе с дочерью Ариадной она уехала из «дома-корабля» за границу. Мемориальная табличка на доме появилась лишь в 1991 году, а Дом-музей был открыт в 1992-м.

Двухэтажная мемориальная квартира Цветаевой знакомит посетителей с бытом и эстетическими предпочтениями Марины Ивановны. Раритетные предметы, принадлежавшие Цветаевой, соседствуют здесь с документами, фотографией, живописью. Ключевые предметы коллекции — личные вещи поэта: платье, украшения, кофейная пара с портретом Жозефины Богарне, миниатюрное издание Библии XVIII века, фаянсовая ваза, найденная на чердаке дома в Борисоглебском переулке.

До 31 декабря в музее можно посетить временную выставку «Роднее чем в родстве», знакомящую с именитыми и неизвестными друзьями поэта, бывавшими у нее в гостях в период жизни в доме в Борисоглебском переулке. 25 ноября в доме-музее откроется выставка «Где мой дом?», посвященная литературному наследию Цветаевой и представляющая ее рукописный архив.

Государственный музей имени А. С. Пушкина

Адрес: Пречистенка, дом 12/2.

Режим работы: со вторника по среду и с пятницы по воскресенье — 10:00—18:00 ; четверг — 12:00—21:00 . Выходной — понедельник и последняя пятница месяца.

Цена билета для взрослых: полный — 200 рублей, льготный — 100 рублей. Каждое третье воскресенье месяца — бесплатно.

Помимо головного музея на Пречистенке, в комплекс Государственного музея имени А. С. Пушкина входит еще пять филиалов: Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, Мемориальная квартира А. Белого на Арбате, Музей И. С. Тургенева на Остоженке, Дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной и выставочные залы в Денежном переулке. Попасть во все шесть этих музеев можно приблизительно по одной цене.

Головной музей расположен в архитектурном памятнике начала XIX века — дворянской усадьбе Хрущевых — Селезневых. Постоянная выставка «Пушкин и его эпоха» объединяет более четырех тысяч предметов — портреты, рукописи, предметы быта. Экспозиция, открывшаяся в 1997 году, регулярно пополняется. Относительно новая, открывшаяся в 2015 году экспозиция «Сказки А. С. Пушкина» знакомит с атмосферой знаменитых сказок поэта. Здесь можно побывать на ярмарке, где поп нанял в работники Балду, в избе старика и старухи из «Сказки о золотой рыбке» и на острове Буяне из «Сказки о царе Салтане».

До 3 декабря в музее на Пречистенке можно увидеть выставку живописца Александра Клюндера (1802−1874), создавшего портретную галерею современников А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя. В экспозицию вошли работы художника из коллекций ведущих музеев страны, таких как Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, ГМИИ имени А. С. Пушкина и других.

Также до 3 декабря в музее работает выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература». В экспозиции — охотничье оружие и охотничьи атрибуты XVIII—XIX вв. еков, предметы декоративно-прикладного искусства того времени, изображения сцен охоты и рыболовства в живописи, графике и скульптуре, редкие издания литературных произведений из собраний 23 российских музеев и архивов.

Музей наивного искусства и русского лубка

Адрес: Малый Головин переулок, дом 10 (филиал «Сретенка»), Измайловский бульвар, дом 30 (филиал «Арт-Измайлово»), Союзный проспект, дом 15а (филиал «Новогиреево»).

Режим работы: среда и пятница — 12:00—19:00 , четверг — 12:00—21:00 , суббота и воскресенье — 12:00—18:00 . Выходнойпонедельник — и вторник.

Цена билета для взрослого: полный — 150 рублей, льготный — 100 рублей. Каждое третье воскресенье месяца — бесплатно.

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Музей наивного искусства и русского лубка — это главный корпус в районе Новогиреево, присоединенный к нему в 2013 году выставочный зал «Арт-Измайлово» и бывший Московский музей народной графики, с 2015 года известный как филиал «Сретенка».

Музей знакомит с творчеством наивных художников (или, как их еще называют, наивов) — живописцев и графиков-самоучек, создающих особый художественный мир, основанный не на существующих канонах, а на собственных представлениях об изображении реальности. Так работали, например, легендарный грузинский художник Нико Пиросмани, французский примитивист Таможенник — Анри Руссо.

В коллекции музея — более 1800 произведений отечественных представителей наивного искусства. В постоянной экспозиции — работы классиков наива Павла Леонова, Владимира Зазнобина, Михаила Королева, Ивана Сарычева, Кати Медведевой, Любови Майковой, Марии Примаченко, Василия Григорьева, Моники Бичюнене, Александра Белых, Михаила Ржанникова, Алевтины Пыжовой, Александра Лобанова и других.