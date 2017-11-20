Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Московские центральные диаметры станут следующим шагом по развитию сети наземного железнодорожного транспорта столицы. Как развивают метро в других странах?
Московские центральные диаметры станут следующим шагом по развитию сети наземного железнодорожного транспорта столицы. Как развивают метро в других странах?
В Москве будет создано новое наземное метро: согласно расчетам, оно будет перевозить до 300 млн пассажиров в год, на 12% снизив нагрузку на существующую транспортную систему. Сквозные диаметры должны соединить основные столичные железнодорожные направления.
Forbes представляет подборку занимательных фактов о том, как развивался городской железнодорожный транспорт и к чему он пришел в XXI веке.
Самый старый и самый молодой метрополитен.
Первая в мире подземка заработала в Лондоне: четырехкилометровая линяя была запущена в 1863 году. Вагоны «тянули» специальные паровозы Metropolitan Railway steam locomotives. Любопытно, что окончательно они были списаны лишь в 1956 — до этого времени архаичный подвижной состав использовался для перемещения ремонтного и обслуживающего персонала.
Самый молодой на сегодняшний день метрополитен —
Самый высокотехнологичный и самый старый подвижной состав.
Беспилотные поезда сегодня курсируют во многих городах — Копенгагене, Сеуле, Сингапуре, Гонконге. Пальму первенства в технологической гонке можно отдать Дубаю, обладающему самой протяженной сетью автономных линий — 80 км. Проект метро крупнейшего мегаполиса ОАЭ был разработан французской компанией Systra и осуществлен Dubai Rapid Link и Mitsubishi Heavy Industries.
Проехаться на самом старом подвижном составе в мире можно в Буэнос-Айрес: до сих пор на линиях курсируют составы Siemens 1930-х годов. Отметим, что до 2013 года половину подвижного состава метро составляли бельгийские поезда La Brugeoise 1913 года выпуска.
Самая протяженная и короткая сеть метро.
Шанхай и Лондон борются за звание
А самая короткая сеть метро — всего 2 км — расположена в городе Хайфе, она называется Кармелит. Это однопутная линия с коротким двухпутным участком для разъезда поездов. На линии размещено всего шесть станций. Любопытно, что вагоны не имеют моторов и передвигаются под землей при помощи тяговых тросов. Несмотря на то, что подземка была открыта в 1956 году, ее технологические возможности впечатляют: управление движением полностью автоматизированное; компьютер даже высчитывает интервал движения поездов, исходя из данных турникетов.
Метро с наибольшим и наименьшем количеством станций.
Чемпион по количеству станций —
Всего три станции находится на линии Новоафонской пещерной железной дороги в Абхазии. Несмотря на название и крошечные размеры, это полноценное узкоколейное метро с электрифицированными путями и подвижным составом, вмещающим 102 пассажира.
Наибольшая и наименьшая глубина залегания станций.
Петербургский метрополитен является самым глубоким в мире по среднему значению залегания станций — 50 метров. Глубина расположения питерских метровокзалов обусловлена сложными гидрогеологическими условиями — наличием плывучих грунтов и близостью Невы. Самая глубокая станция метро — «Адмиралтейская», 102 метра.
Наиболее «поверхностный» — Минский метрополитен.
Самая высокая и наиболее глубокая станция метро.
Самая высокая станция в мире находится в системе
Глубже всего расположена станция «Арсенальная» Киевского метрополитена — 105,5 метра. Вестибюль соединен с поверхностью при помощи двумаршевого эскалатора и промежуточного вестибюля. Любопытно, что следующая станция, «Днепр», расположена на поверхности.