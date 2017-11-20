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10:33 (мск), источник: Forbes

Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира

Московские центральные диаметры станут следующим шагом по развитию сети наземного железнодорожного транспорта столицы. Как развивают метро в других странах?

В Москве будет создано новое наземное метро: согласно расчетам, оно будет перевозить до 300 млн пассажиров в год, на 12% снизив нагрузку на существующую транспортную систему. Сквозные диаметры должны соединить основные столичные железнодорожные направления.

Forbes представляет подборку занимательных фактов о том, как развивался городской железнодорожный транспорт и к чему он пришел в XXI веке.

Самый старый и самый молодой метрополитен.

Первая в мире подземка заработала в Лондоне: четырехкилометровая линяя была запущена в 1863 году. Вагоны «тянули» специальные паровозы Metropolitan Railway steam locomotives. Любопытно, что окончательно они были списаны лишь в 1956 — до этого времени архаичный подвижной состав использовался для перемещения ремонтного и обслуживающего персонала.

Самый молодой на сегодняшний день метрополитен — Алма-Атинский, его строительство началось еще во времена СССР. Проект был заморожен в 1992 году и возобновлен в 2005. Метро было открыто для пассажиров в декабре 2011 года.

Самый высокотехнологичный и самый старый подвижной состав.

Беспилотные поезда сегодня курсируют во многих городах — Копенгагене, Сеуле, Сингапуре, Гонконге. Пальму первенства в технологической гонке можно отдать Дубаю, обладающему самой протяженной сетью автономных линий — 80 км. Проект метро крупнейшего мегаполиса ОАЭ был разработан французской компанией Systra и осуществлен Dubai Rapid Link и Mitsubishi Heavy Industries.

Проехаться на самом старом подвижном составе в мире можно в Буэнос-Айрес: до сих пор на линиях курсируют составы Siemens 1930-х годов. Отметим, что до 2013 года половину подвижного состава метро составляли бельгийские поезда La Brugeoise 1913 года выпуска.

Самая протяженная и короткая сеть метро.

Шанхай и Лондон борются за звание города-обладателя наиболее протяженных линий метро: в первом случае речь идет о 423 км путей, во втором — о 460 км. Однако последняя цифра суммирует протяженность как подземки, так и Доклендского легкого метро (DLR), которое хоть и входит в состав транспортного подразделения London Railway, но не является составной частью London Underground.

А самая короткая сеть метро — всего 2 км — расположена в городе Хайфе, она называется Кармелит. Это однопутная линия с коротким двухпутным участком для разъезда поездов. На линии размещено всего шесть станций. Любопытно, что вагоны не имеют моторов и передвигаются под землей при помощи тяговых тросов. Несмотря на то, что подземка была открыта в 1956 году, ее технологические возможности впечатляют: управление движением полностью автоматизированное; компьютер даже высчитывает интервал движения поездов, исходя из данных турникетов.

Метро с наибольшим и наименьшем количеством станций.

Чемпион по количеству станций — Нью-йоркский метрополитен: 472 платформы, для сравнения, в московском метро 243 станции. Кроме того, американская подземка может похвастаться самым многочисленным подвижным составом — свыше 6000 поездов. Ее особенностью является маршрутная организация движения: поезд может следовать сразу через несколько линий, но останавливаться не на всех метровокзалах.

Всего три станции находится на линии Новоафонской пещерной железной дороги в Абхазии. Несмотря на название и крошечные размеры, это полноценное узкоколейное метро с электрифицированными путями и подвижным составом, вмещающим 102 пассажира.

Наибольшая и наименьшая глубина залегания станций.

Петербургский метрополитен является самым глубоким в мире по среднему значению залегания станций — 50 метров. Глубина расположения питерских метровокзалов обусловлена сложными гидрогеологическими условиями — наличием плывучих грунтов и близостью Невы. Самая глубокая станция метро — «Адмиралтейская», 102 метра.

Наиболее «поверхностный» — Минский метрополитен. Из-за небольшой средней глубины залегания только 9 станций из 29 оборудованы эскалаторами, остальные — обычными лестничными маршами.

Самая высокая и наиболее глубокая станция метро.

Самая высокая станция в мире находится в системе нью-йоркского метро, это Smith-9 Streets — она расположена над каналом Гованус, который, во время строительства в 1932 году, еще был судоходным. Не желая тратиться на прокладку туннеля под каналом, компания IND решила поднять станцию высоко над водой — на 27 метров.

Глубже всего расположена станция «Арсенальная» Киевского метрополитена — 105,5 метра. Вестибюль соединен с поверхностью при помощи двумаршевого эскалатора и промежуточного вестибюля. Любопытно, что следующая станция, «Днепр», расположена на поверхности.

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