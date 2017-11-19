Погода в Самаре: Стало известно, когда начнется зима

Источник: Комсомольская правда

Синоптики говорят: действительно, в 2017 году климатическая зима запаздывает — устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 в сторону понижения пока не произошло. Хотя обычно небольшие, но устойчивые морозы наступают к 10 ноября. А в прошлом году зима началась даже раньше положенного срока — 30 октября.

В этом году первая половина ноября в Самаре выдалась умеренно теплой. По итогам первых пятнадцати дней последнего осеннего месяца средняя температура воздуха на 2 градус превысила норму. Самый теплый день (+6 градусов) был отмечен 13 ноября. Самая холодная ночь пришлась на 10 число (1 градус). Ноябрь выдался сухим — выпала только половина осадков от среднего многолетнего значения.

Синоптики обещают, что зима в Самарской области начнется совсем скоро. Уже в конце наступающей недели, в пятницу, ударят морозы: -7 градусов, ветер усилится и переменит направление с юго-западного на северо-западное, пойдет снег, временами сильный.

Скорый приход зимы в Самару подтверждают и природные приметы. Тополя, всю осень простоявшие зелеными, стали активно сбрасывать листву. В город, ближе к человеческому жилью, стали перебираться синицы. Белки в парках меняют рыжую шубку на серую.