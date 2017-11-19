Ливни и снег: что еще погода готовит Крыму в ближайшие дни

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, утром и днем 20 ноября, ночью 21 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом. Усиление юго-западного ветра, с переходом на северо-западный, — до 20−25 м/с», — рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, в субботу на полуострове была сухая и теплая (днем до +16 градусов) погода. В воскресенье местами прогнозируются небольшие дожди, температурный же фон остается прежним.

Как вести себя при сильном дожде и штормовом ветре.

Во время непогоды следует плотно закрыть окна домов, а с балконов и лоджий убрать незакрепленные предметы.

На улице необходимо не подходить близко к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам, линиям электропередач, крупным деревьям. Рядом с ними не стоит парковать автотранспорт.

Спасатели также советуют при сильном ливне воздержаться от поездок и по возможности оставаться в помещении.

«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — рекомендуют в МЧС.

Как вести себя в снежную погоду.

Следует соблюдать осторожность при нахождении на улице. Особое внимание нужно обращать на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, ветки деревьев.

Автомобильную технику необходимо оставить в гараже, под навесами или вывести на безопасную территорию.

Водителям также советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при езде. Машинами не стоит пользоваться, если они технически не готовы к движению во время снега.

«Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Соблюдать осторожность при нахождении на улице, по возможности не находиться длительное время под ЛЭП и деревьями», — рекомендуют в МЧС.