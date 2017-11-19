Петербургский культурный форум подошел к концу
В его работе участвовало более 30 тысяч человек.
В его работе участвовало более 30 тысяч человек.
Три дня. Десятки площадок. Сотни тем для обсуждений. Тысячи гостей. Вот что такое Петербургский культурный форум — одно из главных событий для профессионалов отрасли. В этом году в форуме участвовало более 30 тысяч человек из 79 стран. Это рекордные цифры.
В течение трех дней прошли сотни встреч, на которых было подписано множество важных соглашений. Среди главных передача трехмерной модели сирийской Пальмиры представителям этой страны. Модель разработали специалисты Эрмитажа.
Кроме того, в рамках форума состоялось выступление президента России Владимира Путина и еще множество интересных встреч и дискуссий. На одной из них режиссер Алексей Учитель и ректор Академии балета Николай Цискаридзе обсудили нашумевший фильм «Матильда».
Последним событие форума стала премьера спектакля «Крокодил» по рассказу Достоевского. Она состоялась на сцене Александринского театра.