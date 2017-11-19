Володин возложил цветы к монументу «Соединение фронтов» под Волгоградом

В субботу в Волгоградской области начались торжественные мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Основные торжества — в Волгограде и Калачевском районе.

«Возложение цветов состоялось к монументу “Соединение фронтов” в поселке Пятиморск. После этого рота почетного караула прошла торжественным маршем», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на церемонии присутствовали более ста человек, в том числе, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны и общественники.

«Для нас это день начала наступления, радостный день, когда в 1942 году, несмотря на те проблемы, которые были на фронтах, наша Красная армия консолидировала все силы здесь. Несколько фронтов буквально в течение трех дней смогли объединить усилия, встретиться и замкнуть кольцо», — сказал Володин ветеранам.

Он отметил, что наступление по сути решило спор Великой отечественной войны. «После завершения стала распадаться гитлеровская коалиция. Те станы, которые хотели вступить в войну с Россией на стороне гитлеровской Германии, не стали принимать такое решение», — пояснил он, добавив, что это все благодаря мужеству и героизму наших дедов. Погибших почтили минутой молчания.

С июля по август 1942 года Калач-на-Дону оказался в центре наступления 6-й армии вермахта. На подступах к городу вспыхнули ожесточенные бои. Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. В городе действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи.