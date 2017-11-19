Британцы потратят в «Черную пятницу» 13 млрд долларов

Источник: Sputnik.by

«Черная пятница» — всемирный день распродаж после американского Дня благодарения. В этом году большие скидки объявляют 24 ноября, а некоторые белорусские магазины устроили свою «Черную пятницу» раньше.

Как пишет газета The Guardian, британцы в «Черную пятницу» потратят около 10,1 миллиарда фунтов стерлингов — порядка 13 миллиардов долларов. По сравнению с прошлым годом, сумма транзакций вырастет на 4%, а большинство покупок жители Великобритании сделают онлайн.

В то же время, по оценкам издания, скидки этого года в королевстве будут менее щедрыми, чем в прошлые годы — из-за опасений на фоне Brexit и нестабильности на финансовом рынке.