Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе задержан в Кемеровской области
В результате потасовки со стрельбой погиб 25-летний охранник.
В результате потасовки со стрельбой погиб 25-летний охранник.
Подозреваемый в стрельбе из ружья по охранникам ночного клуба в городе
Один из гостей ночного клуба открыл огонь по охранникам около 4.50. Огнестрельные ранения получили двое сотрудников заведения. Один из них, 25-летний житель Кемерова, скончался в больнице. Происшествию предшествовала драка между посетителями. Охранники вывели из заведения конфликтующих мужчин, однако один и них достал из машины ружье и, вернувшись в клуб, начал стрельбу. После этого вместе с другими участниками потасовки он скрылся на машине.
Задержать ранее судимого подозреваемого и трех других участников конфликта удалось в городе Полысаево Кемеровской области.
Незарегистрированное охотничье ружье, ставшее орудием преступления, направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.