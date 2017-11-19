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14:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе задержан в Кемеровской области

В результате потасовки со стрельбой погиб 25-летний охранник.

Подозреваемый в стрельбе из ружья по охранникам ночного клуба в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области задержан в результате полицейской спецоперации, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из гостей ночного клуба открыл огонь по охранникам около 4.50. Огнестрельные ранения получили двое сотрудников заведения. Один из них, 25-летний житель Кемерова, скончался в больнице. Происшествию предшествовала драка между посетителями. Охранники вывели из заведения конфликтующих мужчин, однако один и них достал из машины ружье и, вернувшись в клуб, начал стрельбу. После этого вместе с другими участниками потасовки он скрылся на машине.

Задержать ранее судимого подозреваемого и трех других участников конфликта удалось в городе Полысаево Кемеровской области.

Незарегистрированное охотничье ружье, ставшее орудием преступления, направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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