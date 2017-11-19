Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе задержан в Кемеровской области

Один из гостей ночного клуба открыл огонь по охранникам около 4.50. Огнестрельные ранения получили двое сотрудников заведения. Один из них, 25-летний житель Кемерова, скончался в больнице. Происшествию предшествовала драка между посетителями. Охранники вывели из заведения конфликтующих мужчин, однако один и них достал из машины ружье и, вернувшись в клуб, начал стрельбу. После этого вместе с другими участниками потасовки он скрылся на машине.