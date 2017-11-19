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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Власти опровергли сообщения об элитных классах в ростовской школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя — РИА Новости. Власти опровергли данные об элитных классах с отдельным туалетом в одной из школ Ростова-на-Дону, говорится в сообщении городской администрации.

Источник: РИА Новости

Ранее в одной из популярных групп Ростова в социальных сетях появился пост, написанный от лица ученика одной из ростовских школ. В нем сказано, что в школе, помимо классов с литерами «А», «Б», «В», есть класс с литерой «Э». По словам автора поста, в этих классах учатся «элитные» дети, которые пользуются преимуществом перед остальными учениками. В частности, они имеют отдельный туалет и новые учебники. По словам автора, учеба в классах с литером «Э» платная.

«По факту наличия в школе № 96 “Эврика-Развитие” дополнительных платных классов сообщаем, что все классы школы имеют одинаковый статус, обучающиеся в них дети получают доступное бесплатное образование, предусмотренное действующим законодательством РФ», — цитирует пресс-служба администрации начальника отдела образования Ворошиловского района Ирину Микову.

Добавляют, что в 2013 году школа «Эврика-Развитие», занимавшая тогда здание бывшего детского сада, присоединилась к средней школе № 96.

До момента объединения учебных заведений в школе «Эврика-Развитие» обозначали класс, осваивающий программу начальной школы Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, литерой «Э». При реорганизации программы преподавания литеры классов сохранили, чтобы обеспечить преемственность и права обучающихся, подчеркивают в администрации.

«С прошлого учебного года решением педагогического коллектива литеры “Э” для вновь набираемых классов отменили. С 1 сентября 2017 года первые классы в школе имеют традиционную нумерацию (1 “А”, 1 “Б”, 1 “В” 1 “Г”)», — заверили в мэрии.

По информации администрации, классы с литерой «Э» являются классами «полного дня». Во второй половине обучающиеся получают комплекс дополнительных услуг (внеурочная деятельность, платные образовательные услуги). Ученики этих классов находятся в школе до 18.00 по мск.

Как заверяют власти, вступительного взноса для обучения в данных классах не существует. Получение платных образовательных услуг детьми во всех классах является добровольным и осуществляется на основании заключенных договоров с родителями.

Как установлено в ходе проверки, в школе функционируют все ученические туалеты на всех этажах. Туалеты находятся в исправном состоянии, никаких дыр в полу, о которых написал автор поста, в туалетах нет. Учебники закупаются централизованно для всех классов, степень износа у учебников одинаковая, подчеркивают в администрации.

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