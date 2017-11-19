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15:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Новая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда

МЧС предупреждает о непогоде в Северной столице.

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с непогоды, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.

В понедельник, 20 ноября, в Северной столице ожидается мокрый снег и гололедица. Согласно прогнозу, столбик термометра остановится на нулевой отметке.

Водителей просят быть особенно внимательными на скользкой дороге и соблюдать скоростной режим.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал о том, что зима в Петербурге будет снежной. Первые сугробы появятся уже через несколько недель.

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