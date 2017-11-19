Новая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и гололеда

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с непогоды, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.

В понедельник, 20 ноября, в Северной столице ожидается мокрый снег и гололедица. Согласно прогнозу, столбик термометра остановится на нулевой отметке.

Водителей просят быть особенно внимательными на скользкой дороге и соблюдать скоростной режим.