Первый снег выпал в Таразе

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Теплая погода в Таразе (до +150) сменилась понижением температуры до — 40 мороза и первым снегом, ставшим настоящим сюрпризом для горожан. Накануне департамент по ЧС Жамбыслкой области разослал предупреждения только об усилении ветра до 30 м/с.

Синоптики отмечают, что «первый снег» в Таразе задержался почти на месяц — по многолетним наблюдениям уже в октябре на юге Казахстана появляется снежный покров.

Отметим, что в прошлом, 2016 году первый снег, выпавший в середине октября, стал настоящим стихийным бедствием. Мокрый снег, падавший на зеленую и еще не опавшую листву деревьев, ломал ветви, обрывал провода электролиний, телефонные кабели. Под завалами из снега и упавших ветвей оказалось множество автомобилей. Несколько дней город боролся с последствиями снегопада.

На этот раз первый ноябрьский снег был не таким обильным и долгим, при установившейся сейчас температуре 0 +20 наблюдается таяние снега.